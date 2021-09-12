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اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بـ(كورونا)

اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل اليمن اليوم الأحد ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس (كورونا) خلال موجة ثالثة من الجائحة.

وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة (كورونا) أنه تم تسجيل 56 إصابة جديدة بكوفيد-19 و15 حالة وفاة في ثاني أكبر حصيلة رسمية معلنة بالفيروس خلال الموجة الثالثة وفي أقل من أسبوعين، مقارنة مع 52 إصابة و8 وفاة يوم السبت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كان اليمن سجل في الثالث من سبتمبر 67 إصابة و27 وفاة في أكبر حصيلة إصابات ووفيات بـ(كورونا) خلال موجة التفشي الجديدة. وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد إلى 8414 إصابة توفي منها 1584 حالة بينما تعافى 5244.

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

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