إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود مدججون بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، واطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية في مركز مدينة الخليل التجاري ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، واغلاق المصالح والمنشآت التجارية.إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا وفتشت عدة منازل بمسافر يطا جنوب الخليل.وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت خلة الضبع بمسافر يطا وفتشت عدة منازل واعتقلت المواطن سعود دبابسة (54 عاما).في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفاد الناشط الشبابي أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أحمد صلاح (18 عاما) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة أم ركبة جنوب البلدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.