لابيد يطرح خطوة متعددة السنوات بغزة بعنوان "الاقتصاد مقابل الأمن".. هذه تفاصيلها

رام الله - دنيا الوطنقال يائير لابيد، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: "يجب أن نذهب في خطوة متعددة السنوات بغزة وهي "الاقتصادي مقابل الأمن"، والهدف منها خلق الاستقرار على جانبي الحدود"، بحسب ما نقلته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.تصريحات لابيد جاءت خلال مشاركته في مؤتمر بجامعة (هرتسليا)، مضيفا: "هذا ليس مقترح مفاوضات مع حمـاس، لأن إسرائيل لن تمنح جوائز لها وتضعف السلطة التي تعمل معنا بانتظام".وأشار وزير خارجية الاحتلال، إلى أن المرحلة الأولى من هذه الخطوة تتمثل في إعادة الإعمار الإنساني لغزة، مقابل مكافحة تعاظم قوة حركة حماس حمـاس.وفي السياق، قال لابيد": "على صعيد السلطة الفلسطينية ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة".