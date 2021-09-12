شاهد: انهيار مبنى سكني في إسرائيل بعد يوم من إخلائه













رام الله - دنيا الوطنانهار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق في مدينة حولون بالكامل، بعد يوم من إجلاء سكانه بسبب خطورة حالته.وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات وثقت لحظة انهيار المبنى اليوم الأحد، فيما اعلنت بلدية حولون أنها على أي حال كانت تخطط لهدم المبنى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ويأتي ذلك بعد يوم من قيام السلطات بإجلاء سكان هذا المبنى (وعددهم 16 عائلة)، بسبب خطر انهيار وشيك، بعد أن سمعوا ضجة غامضة وتصدع هيكل المبنى وجداره.واضطرت فرق الطوارئ إلى استخدام الأدوات الخاصة لإجلاء الناس من المبنى.وسمحت السلطات اليوم، قبل ساعات من انهيار المبنى، لبعض سكانه بالعودة إليه لفترة وجيزة لأخذ بعض أغراضهم.