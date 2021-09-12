كهرباء غزة تباشر بتنفيذ حملة واسعة لإزالة التعديات وضبط المخالفات على شبكة الكهرباء















رام الله - دنيا الوطنباشرت طواقم شركة توزيع الكهرباء، صباح اليوم الأحد، بتنفيذ حملة واسعة لإزالة وضبط المخالفات والتعديات على شبكة الكهرباء، حيث تأتي هذه الحملة في إطار مشروع لتقليل الفاقد الكهربائي وتنظيم شبكة الكهرباء حسب الخطة المعتمدة من هيئة المديرين بالشركة.وشارك في انطلاق الحملة ماهر عايش مدير عام الشركة، ومحمود شحادة مدير مقر الشركة بشمال قطاع غزة، وتوفيق أبو سرية مدير المشروع وعدد من المدراء والمهندسين.وأكد عايش في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الشركة ستقوم بإزالة كافة أشكال التعديات على شبكة الكهرباء ومن بينها الخطوط غير الشرعية ومصادرتها مهما بلغ حجمها أو طولها، وستقوم بتسجيل غرامات مالية على المخالفين، كما سيتم تحرير محاضر الضبط لكافة أشكال التعديات والمخالفات واحالتها للجهات الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقها.واشار عياش، إلى أن من يتم ضبطه أو يثبت عليه أنه يعمل على منشآت وأعمدة شبكة الكهرباء دون إذن من الشركة سيعرض نفسه للمسائلة القانونية ودفع غرامات مالية كبيرة، منوها في الوقت ذاته إلى خطورة هذه الاعمال وانعكاسها السلبي على أداء شبكة الكهرباء ومرونتها وخاصة في ظل أزمة الكهرباء ونقص الطاقة.وشدد مدير عام الشركة على ضرورة مساهمة الجميع من المواطنين والمؤسسات سواء الرسمية أو الأهلية في التصدي لهذه الظاهرة التي تصادر وتنتهك حقوق المواطنين وتؤدي إلى مضاعفة العجز والتشويش على جدول توزيع الكهرباء، وهي تعيق وتعرقل إجراءات الشركة الهادفة لتحسين جودة الخدمة والمحافظة على استقرار التيار وتطوير منظومة الكهرباء.وأشارت الشركة، إلى أن الحملة بدأت في محافظة الشمال وستمتد لتشمل باقي المحافظات.