خوفا من صواريخ المقاومة.. جيش الاحتلال يتخذ إجراءات جديدة داخل موقع (ايرز)

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء يوم الأحد، أن جيش الاحتلال اتخذ عدة إجراءات احترازية داخل موقع إيرز شمالي قطاع غزة، خوفاً من هجمات صاروخية موجة في الأيام المقبلة.ووفقاً للصحيفة، فقد رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجدار الخرساني الواقي عند مدخل كيبوتس ايرز الواقع على حدود غزة الشمالية.وأوضحت الصحيفة أن قرار الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي جاء تخوفا من الصواريخ المضادة التي تطلق من قطاع غزة.وأشارت الى ان الجيش رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند النقطة التي قتل فيها "موشيه فيدر" من صاروخ مضاد اطلق في شهر مايو عام 2019.