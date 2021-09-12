التعليم بغزة توضح تفاصيل الاعتداء على أحد المدارس شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بياناً صحفياً، توضح فيه تفاصيل حادثة الاعتداء على مدرسة غازي الشوا الثانوية في بيت حانون شمال قطاع غزة.وأكدت الوزارة، أنه بعد متابعتها للحادثة وتشكيل لجنة التحقيق فيها، فقد تبين أنه بعد انتظام العملية التعليمية في المدرسة، صباح يوم السبت، وأثناء الحصة الأولى، تعرضت المدرسة إلى اعتداء بالحجارة من قبل أعداد كبيرة من طلبة المدارس المجاورة الذين خرجوا في مسيرة احتجاجاً على اعتقال الأسرى المحررين من سجن جلبوع، ولإجبار إدارة المدرسة على إخراج الطلاب في المسيرة.وأشارت الوزارة، إلى أن مدير المدرسة وعدد من المعلمين، أصيبوا، نتيجة إلقاء الحجارة على المدرسة، وتعرضت إدارتها والهيئة التدريسية إلى ضغط كبير أثناء محاولتهم التصدي للاعتداء.وأكدت الوزارة في بيانها، أن إدارة المدرسة هي من نشرت مقطع الفيديو بهدف إيصال رسالة للمجتمع المحلي ومشاركته في المسئولية من أجل إيجاد حل لمشكلة إجبار بعض الطلبة خروج زملائهم من المدارس لمناسبات مختلفة، خاصة وأن مدير المدرسة كان قد اجتمع مع ممثلي المجتمع المحلي يوم الخميس لتوقعه مثل هذه الأحداث.وفي ضوء ذلك، أكدت وزارة التربية التعليم العالي، أن لجنة التحقيق المشكلة، خرجت بالعديد من النتائج والتوصيات، واتخذت إجراءات إدارية؛ لضمان عدم تكرار ما حدث، لافتة إلى أولويتها دائما، الحافظ على سير وانتظام العملية التعليمية وعدم إفساح المجال لمحاولات تخريبها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه في حال وجود أية مناسبات وطنية، يكون التوجه بالمشاركة مركزياً وعبر لجنة متابعة القوى الوطنية والاسلامية.ودعت الوزارة في بيانها، أولياء الأمور ووجهاء المجتمع المحلي للقيام بدورهم وتحمل مسئولياتهم في دعم إدارات المدراس لعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة في المستقبل.