وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق خدمة التسجيل والابلاغ عن الهواتف المفقودة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، بالتعاون مع إدارة المباحث العامة بجهاز الشرطة خدمةً مطورة للتسجيل والابلاغ عن أجهزة الهواتف المفقودة وذلك ضمن البوابة المُوحدة للمعاملات الحكومية الإلكترونية.وذكرت المباحث العامة، في تصريحات نشرت على صفحة الشرطة الفلسطينية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة تم تطويرها بوحدة تطوير البرمجيات الحكومية في وزارة الاتصالات بالتنسيق والتعاون مع "دائرة الجرائم الإلكترونية" بالمباحث العامة لحصر محلات ومعارض الهاتف المحمول المنتشرة في جميع محافظات القطاع.وأوضحت المباحث العامة أن الخدمة تتمثل في تسجيل ومتابعة أنشطتها اليومية وعمليات البيع والشراء للأجهزة الجديدة والمستخدمة, والتي من شأنها تعزز الخدمة المُقدمة للمواطنين لاسيما خلال إبلاغهم عن سرقة وفقدان أجهزتهم الخلوية في جميع محافظات قطاع غزة .جدير بالذكر أن المنظومة تعمل في أكثر من "500" معرض للأجهزة الخلوية المنتشرة في محافظات قطاع غزة.