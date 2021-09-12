شؤون فلسطينية

شاهد: مقطع فيديو يظهر اعتداء طلبة على مدرسين بمدرسة شمال القطاع.. ونقابة المعلمين تعلق

شاهد: مقطع فيديو يظهر اعتداء طلبة على مدرسين بمدرسة شمال القطاع.. ونقابة المعلمين تعلق
جانب من الاعتداء على المدرسين
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو، يظهر طلبة في مدرسة غازي الشوا شمال القطاع، وهم يقومون بإلقاء الحجارة على غرفة المعلمين والإدارة.

كما يظهر مقطع الفيديو أيضاً، قيام الطلبة بتكسير الزجاج الخاص بغرفة الإدارة والمدرسين، فيما يختبئ المدرسون خشية من تعرضهم للأذى.

من جهتها، قالت نقابة المعلمين، بغزة، إنها تستنكر الاعتداء الآثم على المعلمين في مدرسة غازي الشوا، مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء على المعلمين.

ودعت وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المختلفة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المعلمين وحفظ كرامته.


 


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