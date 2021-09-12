وفد من جمعية منتدى التواصل يزور مقر موقع "دنيا الوطن" بمدينة غزة





















رام الله - دنيا الوطنزار وفد من جمعية منتدى التواصل مساء اليوم الأحد، مقر موقع "دنيا الوطن" بمدينة غزة.وضم الوفد الزائر، كلا من يحي كلاب منسق مشروع تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في قطاع غزة، و وفاء أبو زيد المنسق الإعلامي للمشروع.وكان باستقبالهم من موقع دنيا الوطن حنين حمدونة مدير مكتب رام الله، وآلاء النمر من الشؤون الإدارية.وشكر الوفد، إدارة وموظفي الموقع على جهدهم في خدمة القضايا الشبابية، وللدور الكبير الذي يقوم به في تسليط الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بتفعيل دور الشباب في المجتمع.وبدورها، شكرت آلاء النمر، وفد جمعية التواصل الاجتماعي على هذه الزيارة، معرباً عن استعداد الموقع للتعاون المشترك، وتغطية فعاليات وورشات العمل المتعلقة بدمج الشباب في كافة الأصعدة، وخلق فرص عمل تلاؤم تطلعاتهم ومهاراتهم.وأوضح يحي كلاب طبيعة عمل الجمعية، ودورها في استقطاب خريجي الجامعات وإثقال قدراتهم ومعارفهم وتنمية مهاراتهم من خلال دورات تدربيبة مكثفة، واخراج مجموعة مؤهلة لسوق العمل.