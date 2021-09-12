طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين (13 سبتمبر).وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للحافلتين الثانية والثالثة من كشف رقم (2021/30)، مشيرة إلى أن التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشيرة إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.