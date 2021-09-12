"نضال العمال": تصعيد ممنهج بحق العمال تنتهجه قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننددت كتلة نضال العمال الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، قيام قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد بعملية مطاردة للعمال قرب الأراضي المحاذية لحاجز نعلين العسكري أو ما يسمى بـ"المعبر"، خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ1948، واطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.وقالت الكتلة هناك تصعيد ممنهج بحق العمال تنتهجه دولة الاحتلال وهذا يتجلى يوميا بالممارسات العنصرية على الحواجز وفي مواقع العمل وفي ملاحقة العمال واعتقالهم وإطلاق النار عليهم مما ادى في الكثير من الاحيان إلى استشهاد عمال فلسطينيين شهداء لقمة العيش.مطالبة بفضح وتعرية وإدانة سياسات الاحتلال وإلزامه الامتثال للشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، ووجهت نداء إلى الاتحادات النقابية والعمالية العربية والدولية وكافة المؤسسات الحقوقية والعمالية لإدانة همجية الاحتلال التي تستهدف العمال بشكل متواصل.