شؤون فلسطينية

بحر يدعو لبلورة حراك دولي للتصدي لاتفاق "الإطار" بين الإدارة الأمريكية و(أونروا)

بحر يدعو لبلورة حراك دولي للتصدي لاتفاق "الإطار" بين الإدارة الأمريكية و(أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
دعا د. أحمد بحر القيادي في حركة حماس، رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى بلورة أوسع حراك برلماني دولي للضغط في اتجاه التحلل من اتفاقية "الإطار" بين الولايات المتحدة الأمريكية و(أونروا) فوراً بسبب انتهاكه العديد من قواعد القانون الدولي.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وهي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والبرلمان العربي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.

وطالب بحر المجتمع الدولي بالبحث عن آليات تمويل مُستدامة وغير مشروطة للأونروا، وضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف استخدام التمويل بغرض الابتزاز السياسي للأونروا، وتمرير أجندات تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصاً حق العودة وتقرير المصير.

وقال إنه "في الوقت الذي يُعاني فيه أبناء شعبنا الفلسطيني ويلات القمع والحصار والعدوان وآلام التشريد والتهجير بسبب الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته العنصرية وسياساته الإرهابية، فوجئنا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني باتفاق الإطار الذي وقّعته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مع الإدارة الأمريكية في الرابع عشر من شهر يوليو الماضي".

وأضاف أن الاتفاق ينص حول استئناف الدعم المالي الأمريكي لـ (أونروا) في مقابل تحقيق اشتراطات تهدف إلى وضع (أونروا) تحت الرقابة الأمنية الدائمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى جهاز رقابي على اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتنافى مع التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة وفق القرار المنشِئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ويتناقض مع قواعد وأحكام القانون الدولي.

وأكد أن هذا الاتفاق يحمل مضموناً خطيراً وكارثياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تشكّل جوهر القضية الفلسطينية، ويُعد خرقاً لمبادئ (أونروا) الأساسية (الإنسانية، النزاهة، الحيادية، الاستقلالية) ويسلب اللاجئين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الأساسية، ويحرمهم من التعبير عن الهوية الوطنية.

وأوضح أن انزلاق إدارة (أونروا) إلى مثل هذا الاتفاق يحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسرًا طبقًا للقرار الأممي 194.

أخبار ذات صلة

عبر كوبونات.. الأمم المتحدة وإسرائيل تؤكدان البدء بصرف المنحة القطرية بالقطاع غداً

عبر كوبونات.. الأمم المتحدة وإسرائيل تؤكدان البدء بصرف المنحة القطرية بالقطاع غداً

وزارة الخارجية تدعو لتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية &#34;الأقصى&#34; والحرم الابراهيمي

وزارة الخارجية تدعو لتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية "الأقصى" والحرم الابراهيمي

الأشغال تعلن موعد بدء إزالة برج الجوهرة بمدينة غزة

الأشغال تعلن موعد بدء إزالة برج الجوهرة بمدينة غزة

&#34;نضال العمال&#34;: تصعيد ممنهج بحق العمال تنتهجه قوات الاحتلال

"نضال العمال": تصعيد ممنهج بحق العمال تنتهجه قوات الاحتلال

الأسير كفاح الحطاب يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام تضامناً مع الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

الأسير كفاح الحطاب يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام تضامناً مع الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم بالحبس 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

"بداية رام الله" تحكم بالحبس 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

بينت يفكر في إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب

بينت يفكر في إدخال المنحة القطرية لغزة عبر الحقائب

فلسطين: 18 حالة وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

فلسطين: 18 حالة وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية تدعو لتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية &#34;الأقصى&#34; والحرم الابراهيمي

وزارة الخارجية تدعو لتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية "الأقصى" والحرم الابراهيمي

&#34;نضال العمال&#34;: تصعيد ممنهج بحق العمال تنتهجه قوات الاحتلال

"نضال العمال": تصعيد ممنهج بحق العمال تنتهجه قوات الاحتلال

بحر يدعو لبلورة حراك دولي للتصدي لاتفاق &#34;الإطار&#34; بين الإدارة الأمريكية و(أونروا)

بحر يدعو لبلورة حراك دولي للتصدي لاتفاق "الإطار" بين الإدارة الأمريكية و(أونروا)

الأسير كفاح الحطاب يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام تضامناً مع الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

الأسير كفاح الحطاب يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام تضامناً مع الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم بالحبس 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

"بداية رام الله" تحكم بالحبس 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

رضوان: في ذكري الاندحار أصبح قطاع غزة رافعة للمشروع الوطني

رضوان: في ذكري الاندحار أصبح قطاع غزة رافعة للمشروع الوطني

قيادي بـ (فتح) يعلق على نقل الأسير الزبيدي للمستشفى

قيادي بـ (فتح) يعلق على نقل الأسير الزبيدي للمستشفى

نادي الأسير: ترجيحات بشروع إدارة سجن &#34;جلبوع&#34; بنقل بقية الأسرى القابعين فيه

نادي الأسير: ترجيحات بشروع إدارة سجن "جلبوع" بنقل بقية الأسرى القابعين فيه

منوعات

شاهد: خالد الصاوي على العلن يعترف بالإدمان والتفكير بالانتحار

شاهد: خالد الصاوي على العلن يعترف بالإدمان والتفكير بالانتحار

ما حقيقة إجراء محمد رمضان عملية تجميل؟

ما حقيقة إجراء محمد رمضان عملية تجميل؟

شاهد: زوج منة عرفة يحدث ضجة بصورته مع زوجته الثانية

شاهد: زوج منة عرفة يحدث ضجة بصورته مع زوجته الثانية

شاهد كيف ردت شيماء علي على متابِعة وصفتها بـ&#34;الحيوانة&#34;

شاهد كيف ردت شيماء علي على متابِعة وصفتها بـ"الحيوانة"

شاهد: ميلاد يوسف يثير الجدل بتغير شكله بشكل جذري في الموصل

شاهد: ميلاد يوسف يثير الجدل بتغير شكله بشكل جذري في الموصل

ما حقيقة زواج أصالة من شاب عراقي؟

ما حقيقة زواج أصالة من شاب عراقي؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل &#34;شفت أختي على مشارف الموت&#34;

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل "شفت أختي على مشارف الموت"

نداء شرارة تصدم جمهورها بوجه مليئ بالكدمات.. ما القصة؟

نداء شرارة تصدم جمهورها بوجه مليئ بالكدمات.. ما القصة؟

شاهد: ملامح الطفل الذي حول برج خليفة إلى اللون الأزرق

شاهد: ملامح الطفل الذي حول برج خليفة إلى اللون الأزرق

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

عربي

الجيش السوداني ينفي محاولة انقلاب في البلاد

الجيش السوداني ينفي محاولة انقلاب في البلاد

حادث سير مروع في مصر يسفر عن قتلى وجرحى

حادث سير مروع في مصر يسفر عن قتلى وجرحى

العراق: القبض على 21 مسلحاً قرب الحدود مع سوريا

العراق: القبض على 21 مسلحاً قرب الحدود مع سوريا

ما السر وراء ظهور المياه الحمراء في منطقة البحر الميت؟

ما السر وراء ظهور المياه الحمراء في منطقة البحر الميت؟