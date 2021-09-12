دولي

المخابرات البريطانية تحذر من تكرار سيناريو (11 سبتمبر)

المخابرات البريطانية تحذر من تكرار سيناريو (11 سبتمبر)
أحداث 11 سبتمبر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال كين ماكالوم مدير، مدير المخابرات الداخلية البريطانية: "إن سيطرة طالبان على أفغانستان شجعت وجرأت المتطرفين ويمكن أن تؤدي إلى عودة مؤامرات لشن هجمات كبيرة على غرار ما فعله تنظيم القاعدة ضد الغرب".

وأشار ماكالوم إلى أن المملكة المتحدة قد تواجه "مخاطر أكبر" بسبب انسحاب قوات الناتو والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا، وفق (العربية نت).

وفي مقابلة لمدير المخابرات الداخلية البريطانية مع (BBC)، قال: "لا تتغير التهديدات الإرهابية بين عشية وضحاها بمعنى التخطيط الموجه أو معسكرات التدريب أو البنية التحتية، أنواع الأشياء التي تمتع بها تنظيم القاعدة في أفغانستان في وقت 11 سبتمبر".

وأضاف: "ولكن ما يحدث بين عشية وضحاها، على الرغم من أن تلك المؤامرات الموجهة وأجزاء الإرهاب المنظمة مركزيًا تستغرق وقتًا أطول قليلاً لإعادة البناء، بين عشية وضحاها، يمكنك الحصول على دفعة نفسية، ورفع معنويات المتطرفين هنا بالفعل، أو في بلدان أخرى".

وأوضح مكالوم أن السلطات البريطانية أحبطت 31 مؤامرة هجوم في السنوات الأربع الماضية من قبل "الإرهابيين واليمينيين المتطرفين"، مؤكدًا أنه من الصعب القول ما إذا كانت بريطانيا أكثر أمنا أو أقل أمنا، بعد 20 عاما من هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وتابع: "عدد المؤامرات التي نعطلها هذه الأيام هو في الواقع أعلى من عدد المؤامرات التي كانت تأتي إلينا بعد 11 سبتمبر، لكنها في المتوسط هي مؤامرات أصغر ذات تعقيد أقل".

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