الجيش السوداني ينفي محاولة انقلاب في البلاد



وتناولت مواقع سودانية وصفحات بمنصات التواصل الاجتماعي بكثافة خبراً عن كشف الجيش محاولة انقلابية خطط لها ضباط نظاميون.



ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر (53) شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والحركا ت المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير.





رام الله - دنيا الوطننفى الجيش السوداني، فجر الأحد، ما تداولته مواقع سودانية عن وجود أي محاولة انقلابية في البلاد، مؤكداً على أنه سيتم التعامل مع ما نشر وفقاً للقانون .وقال الجيش في بيان له: "تناقلت بعض الوسائط أخباراً مفبركة مفادها أن القوات المسلحة رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة".وأضاف: "تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ الثورة السودانية لغاياتها المجيدة، ونجدد التزامنا بحماية الوطن والفترة الانتقالية".