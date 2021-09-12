دولي

"كورونا" عالميًا تُسجِّل 4 مليون و639 ألف وفاة وأكثر من 225 مليون إصابة

"كورونا" عالميًا تُسجِّل 4 مليون و639 ألف وفاة وأكثر من 225 مليون إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة من خلال منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة "كورونا" في العالم، حتى اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 639 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 225 مليونا وما يقارب من 147 ألف إصابة، تعافى منهم 201 مليونا وأكثر من 697 الف مريض.

وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة "كورونا" تواصل تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 453 ألف و251 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,755 حالة وفاة.

وبينت، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (796 وفاة)، واميركا (719 وفاة)، والمكسيك (699 وفاة)، والبرازيل (667 وفاة)، وماليزيا (592 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (72,203 إصابات)، والهند (31,291 إصابة)، وبريطانيا (29,547 إصابة)، والفلبين (26,208 إصابات)، وتركيا (22,923 إصابة).

وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (677,737 وفاة)، والبرازيل (586,590 وفاة)، والهند (442,688 وفاة)، والمكسيك (267,524 وفاة)، والبيرو (198,728 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (41,816,668 إصابة)، والهند (33,236,921 إصابة)، والبرازيل (20,989,164 إصابة)، وبريطانيا (7,197,662 إصابة)، وروسيا (7,121,516 إصابة).

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