الأسير كفاح الحطاب يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام تضامناً مع الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، بأن الأسير كفاح الحطاب من مدينة طولكرم والمعتقل منذ عام (2002)، والمحكوم بالسجن (المؤبد)، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثاني على التوالي وذلك تضامناً مع الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم.وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الأسير الحطاب خاض عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام، باعتباره هو وكافة رفاقه أسرى حرب كانوا يدافعون عن أرضهم، وهم ليسوا مجرمين ومنهم حقهم الإفراج عنهم، ذلك وفقا للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف في حال انتهاء الحرب يتم الإفراج عنهم.وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وما يجري في المعتقلات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين من قمع وبطش وتنكيل متعمد وواضح بحقهم.