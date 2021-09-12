شؤون فلسطينية

فلسطين: 18 حالة وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة

فلسطين: 18 حالة وفاة و1601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 69، طولكرم 171، جنين 155، نابلس 196، رام الله والبيرة 146، سلفيت 40، طوباس 18، الخليل 34، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 16، بيت لحم 5، قطاع غزة 745".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 74، طولكرم 217، جنين 129، نابلس 258، رام الله والبيرة 143، سلفيت 55، طوباس 16، الخليل 47، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 4، بيت لحم 4، قطاع غزة 1000".

وسجلت 11 حالات وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس، طولكرم 2، قلقيلية 1، نابلس 4".

ولفتت الكيلة، إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة  171 مريضاً، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
    
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,209,530 بينهم 500,418 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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