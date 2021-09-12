شؤون فلسطينية

رضوان: في ذكري الاندحار أصبح قطاع غزة رافعة للمشروع الوطني

رضوان: في ذكري الاندحار أصبح قطاع غزة رافعة للمشروع الوطني
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
أصدر د. إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، بياناً في الذكرى 16 لانسحاب المستوطنين والاحتلال من قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

في الذكرى السادسة عشر لاندحار الاحتلال الصهيوني عن قطاع غزة تحت ضربات المقاومة نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني الذي احتضن المقاومة كما نوجه التحية كل التحية للمقاومة الفلسطينية التي أرغمت الاحتلال على الرحيل عن أرض قطاع غزة والتحية لأسرانا البواسل وأبطال نفق الحرية الذين وجهوا ضربة قاسمة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وأثبتوا هشاشة هذا الكيان الصهيوني وأن الكف قادر على هزيمة المخرز.

يتزامن اندحار الاحتلال عن قطاع غزة تحت ضربات المقاومة مع انتصار أسرانا الأبطال الستة في معركة نفق الحرية وبعد انتصار معركة سيف القدس لنؤكد على أن المقاومة هي الطريق الأمثل والأقصر لتحرير أقصانا وأسرانا وتحقيق حق العودة وطرد الاحتلال عن أرض فلسطين ونقول لأسرانا البواسل لن نتخلى عنكم وإن قضيتكم تقف على سلم أولويات المقاومة.

نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة لتحرير فلسطين كل فلسطين وأن المقاومة كانت وستبقى السيف والدرع الواقي والمدافع عن قدسنا وأسرانا وأمتنا.

إن المقاومة حررت قطاع غزة وفرضت قواعد اشتباك جديدة مع الاحتلال أن القصف بالقصف وأن الدم بالدم وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وكسرت شوكة الاحتلال أما اتفاقات أوسلو المشؤومة فلم تحقق إلا مزيدا من التفريط بحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني والتنسيق الأمني مع الاحتلال وتوريث الانقسام داخل الشعب الفلسطيني وجرأت الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.

في ذكري الاندحار أصبح قطاع غزة رافعة للمشروع الوطني لأن المقاومة هيأت البيئة المناسبة لمراكمة وتطوير القوة التي مرغت أنف الاحتلال وما بعد معركة سيف القدس ليس كما قبلها.

لقد حققت المقاومة تحرير قطاع غزة وقدمت نموذجا حيا للوحدة الميدانية والوطنية بين فصائل المقاومة والعمل الوطني والإسلامي على طريق معركة التحرير.

فشل الاحتلال في تركيع غزة وعزلها عن القيام بدورها الوطني من خلال العدوان واستمرار الحصار  فغزة لم ولن  تتخلى عن القضايا الوطنية القدس والأسرى وحق العودة وغزة هي جزء من فلسطين وشعبنا موحد في شتى أماكن تواجده.

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