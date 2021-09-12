قيادي بـ (فتح) يعلق على نقل الأسير الزبيدي للمستشفى





كما وطالب كافة أبناء شعبنا لتصعيد المقاومة الشعبية في وجه المحتل لإجباره عن التراجع عن ممارساته اللاإنسانية التي يمارسها بحقهم كما وطالب كافة المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة بضرورة تكثيف ضغطها على الاحتلال وأدواته من أجل محاكمتهم كمجرمي حرب.





وحيا طبيب الزبيدي وقال: إننا نقف إلى جانبه وهو جزء من حقه علينا تقديرا واجلالا لعمله البطولي وكسره لهيبة المنظومة الأمنية لدولة الاحتلال ولمواقفه المشرفة التي ترفع لها القبعات.



كما وطالب كافة أبناء شعبنا للالتفاف حول الحركة الأسيرة واحتضانها واسنادها في معركتها الوطنية دفاعا عن حقوق الأسرى الذين ضحوا بزهرات أعمارهم لنحيا ويحيى الوطن.



وناشد طبيب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بضرورة التدخل العاجل واعبر عن استهجانه للصمت المطبق من قبل هذه المؤسسات بخصوص ما يتعرض له زكريا الزبيدي ورفاقه وكافة الأسرى اللذين يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وطالبهم بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ كافة الأسرى ما يتعرضون له من جرائم ترقى إلى درجة جرائم حرب.