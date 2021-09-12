باكستان: وفاة (17) شخصاً بفعل الأمطار والإنهيارات الطينية



وقال محمد نواز الضابط في الشرطة: "أنه جرى انتشال (11) جثة من بين حطام منازل من الطين والطوب في مديرية طور غار، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن باقي الضحايا"، لافتاً إلى أن ثلاثة منازل مجاورة جرفت بالكامل في قرية نائية بالمنطقة، بينما كانت منازل أخرى أقل تضرراً، وفق (روسيا اليوم).



وأعلنت سلطات إدارة الكوارث في البلاد أنها سترسل مساعدات إغاثة إلى المنطقة المتضررة، لكن الانهيارات الطينية في المناطق الجبلية أخرت تسليم المساعدات.





رام الله - دنيا الوطنأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد، بأن أمطاراً موسمية غزيرة وانهيارات طينية ضربت مناطق في شمال غرب باكستان، دمرت العديد من المنازل، وقتلت (17) شخصاً على الأقل.