"الخارجية" تصدر إعلاناً للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر إلى الجزائر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، عن توفر رحلتين بشكل مباشر من عمان إلى الجزائر يوم 21/9/2021.وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يشترط بمن يرغب بالسفر أن يمتلك إقامة سارية المفعول، وان يجري فحص PCR بنتيجة سلبية قبل موعد السفر بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.وأشارت إلى أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالسفر إلى الجزائر الاتصال بالبعثة التعليمية في سفارة دولة فلسطين للحصول على المزيد من المعلومات.