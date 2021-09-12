شؤون فلسطينية

نادي الأسير: ترجيحات بشروع إدارة سجن "جلبوع" بنقل بقية الأسرى القابعين فيه

نادي الأسير: ترجيحات بشروع إدارة سجن "جلبوع" بنقل بقية الأسرى القابعين فيه
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، أنّه ومن المرجح أنّ إدارة سجون الاحتلال قد شرعت بنقل بقية الأسرى من سجن "جلبوع" اليوم، وذلك بعد أن أبلغتهم إدارة السجن يوم أمس أنها ستشرع بعملية نقلهم صباحا، بعد أن أظهر المسح الهندسي للسجن وجود ثغرات هندسية فيه.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ عدد الأسرى في سجن "جلبوع" بلغ قبل عملية النقل منذ السادس من أيلول، نحو 360 أسيرًا موزعين على أربعة أقسام وفي كل قسم 90 ، حيث جرى قمع ونقل قسمين سابقًا وهما: قسمي (2، 3)، واليوم ووفقًا للمعلومات سيتم نقل قسمي (1، 4).

وتأتي عملية النقل هذه، في إطار الحرب التي شرعت بها إدارة السجن بحقّ الأسرى منذ السادس من أيلول الجاري بعد أن تمكّن (6) أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وفرضت إدارة السجن منذ ذلك التاريخ جملة من الإجراءات "العقابية" على الأسرى، وضاعفت من إجراءاتها التنكيلية، الأمر الذي قابله الأسرى بمواجهة مفتوحة، والتي ستصل نهاية هذا الأسبوع إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، بإجماع فصائلي في كافة السجون.

يذكر أن عدد الأسرى بلغ حتى نهاية آب في سجون الاحتلال نحو 4650 أسيرًا/ة

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