شؤون فلسطينية

الكشف عن أبرز ملفات اجتماع اللجنة المركزية برئاسة العالول

الكشف عن أبرز ملفات اجتماع اللجنة المركزية برئاسة العالول
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الاحد، برئاسة نائب رئيس الحركة، محمود العالول.

وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، إن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعًا لها مساء اليوم،  وستبحث كل القضايا بما فيها قضية الأسرى ليكون هناك استفادة حقيقية من هذه التجربة التي عشناها خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف صيدم في حديث للاذاعة الرسمية أن سلطات الاحتلال تتجه إلى رد الاعتبار للآلة العسكرية الإسرائيلية لكونها عاشت إهانة غير مسبوقة في حياتها، ولجأت إلى محاولة تفكيك المجتمع الفلسطيني من خلال ادّعاء بأن هناك من خان الأمانة وساهم في تسليم أسرى جلبوع الذين انتزعوا حريتهم، بهدف تعزيز الهجوم الداخلي وتفكيك النسيج المجتمعي.

وأكد على ضرورة انتباه الكل الفلسطيني، موضحًا أن قضية الأسرى لفتت الانتباه لها بشكل غير مسبوق، وهي إحدى المرات النادرة التي يحظى فيها هذا الملف باهتمام محلي وعالمي.

وأشار إلى أنه من المهم إعادة فتح هذا الملف بكامل تفاصيله وليس فقط على شكل هبات، داعيًا إلى البدء بحملة منتظمة لكون أن الشعب الفلسطيني يعيش رهينة ومخطوف من قبل هذا الاحتلال.

كما نبه إلى أن المطلوب تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة جهود الوحدة الوطنية.

أخبار ذات صلة

رضوان: في ذكري الاندحار أصبح قطاع غزة رافعة للمشروع الوطني

رضوان: في ذكري الاندحار أصبح قطاع غزة رافعة للمشروع الوطني

قيادي بـ (فتح) يعلق على نقل الأسير الزبيدي للمستشفى

قيادي بـ (فتح) يعلق على نقل الأسير الزبيدي للمستشفى

الاحتلال يقرر إغلاق الحرم الإبراهيمي بزعم الأعياد اليهودية

الاحتلال يقرر إغلاق الحرم الإبراهيمي بزعم الأعياد اليهودية

نقل الأسير &#34;زكريا الزبيدي&#34; إلى مسشفى حيفا لتلقي العلاج

نقل الأسير "زكريا الزبيدي" إلى مسشفى حيفا لتلقي العلاج

&#34;الخارجية&#34; تصدر إعلاناً للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر إلى الجزائر

"الخارجية" تصدر إعلاناً للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر إلى الجزائر

نادي الأسير: ترجيحات بشروع إدارة سجن &#34;جلبوع&#34; بنقل بقية الأسرى القابعين فيه

نادي الأسير: ترجيحات بشروع إدارة سجن "جلبوع" بنقل بقية الأسرى القابعين فيه

أبو بكر يدعو لإثارة الحالة القانونية الدولية للأسرى الذين حرروا انفسهم من &#34;جلبوع&#34;

أبو بكر يدعو لإثارة الحالة القانونية الدولية للأسرى الذين حرروا انفسهم من "جلبوع"

مُقدمة على نقابة العاملين.. محكمة العدل العليا ترد دعوى بلدية البيرة &#34;شكلاً&#34;

مُقدمة على نقابة العاملين.. محكمة العدل العليا ترد دعوى بلدية البيرة "شكلاً"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: في ذكري الاندحار أصبح قطاع غزة رافعة للمشروع الوطني

رضوان: في ذكري الاندحار أصبح قطاع غزة رافعة للمشروع الوطني

قيادي بـ (فتح) يعلق على نقل الأسير الزبيدي للمستشفى

قيادي بـ (فتح) يعلق على نقل الأسير الزبيدي للمستشفى

نادي الأسير: ترجيحات بشروع إدارة سجن &#34;جلبوع&#34; بنقل بقية الأسرى القابعين فيه

نادي الأسير: ترجيحات بشروع إدارة سجن "جلبوع" بنقل بقية الأسرى القابعين فيه

أبو بكر يدعو لإثارة الحالة القانونية الدولية للأسرى الذين حرروا انفسهم من &#34;جلبوع&#34;

أبو بكر يدعو لإثارة الحالة القانونية الدولية للأسرى الذين حرروا انفسهم من "جلبوع"

مُقدمة على نقابة العاملين.. محكمة العدل العليا ترد دعوى بلدية البيرة &#34;شكلاً&#34;

مُقدمة على نقابة العاملين.. محكمة العدل العليا ترد دعوى بلدية البيرة "شكلاً"

إجراء عملية قسطرة للأسير أحمد أبو جابر في مستشفى سوروكا

إجراء عملية قسطرة للأسير أحمد أبو جابر في مستشفى سوروكا

عزة: ضبط مخزن وقود مخالفاً يحتوي مواد خطرة

عزة: ضبط مخزن وقود مخالفاً يحتوي مواد خطرة

وزير العمل: مصر لم تتأخر عن دعمنا منذ أكثر من 75 عامًا

وزير العمل: مصر لم تتأخر عن دعمنا منذ أكثر من 75 عامًا

منوعات

شاهد: خالد الصاوي على العلن يعترف بالإدمان والتفكير بالانتحار

شاهد: خالد الصاوي على العلن يعترف بالإدمان والتفكير بالانتحار

ما حقيقة إجراء محمد رمضان عملية تجميل؟

ما حقيقة إجراء محمد رمضان عملية تجميل؟

شاهد: زوج منة عرفة يحدث ضجة بصورته مع زوجته الثانية

شاهد: زوج منة عرفة يحدث ضجة بصورته مع زوجته الثانية

شاهد كيف ردت شيماء علي على متابِعة وصفتها بـ&#34;الحيوانة&#34;

شاهد كيف ردت شيماء علي على متابِعة وصفتها بـ"الحيوانة"

شاهد: ميلاد يوسف يثير الجدل بتغير شكله بشكل جذري في الموصل

شاهد: ميلاد يوسف يثير الجدل بتغير شكله بشكل جذري في الموصل

ما حقيقة زواج أصالة من شاب عراقي؟

ما حقيقة زواج أصالة من شاب عراقي؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل &#34;شفت أختي على مشارف الموت&#34;

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل "شفت أختي على مشارف الموت"

نداء شرارة تصدم جمهورها بوجه مليئ بالكدمات.. ما القصة؟

نداء شرارة تصدم جمهورها بوجه مليئ بالكدمات.. ما القصة؟

شاهد: ملامح الطفل الذي حول برج خليفة إلى اللون الأزرق

شاهد: ملامح الطفل الذي حول برج خليفة إلى اللون الأزرق

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

عربي

حادث سير مروع في مصر يسفر عن قتلى وجرحى

حادث سير مروع في مصر يسفر عن قتلى وجرحى

العراق: القبض على 21 مسلحاً قرب الحدود مع سوريا

العراق: القبض على 21 مسلحاً قرب الحدود مع سوريا

ما السر وراء ظهور المياه الحمراء في منطقة البحر الميت؟

ما السر وراء ظهور المياه الحمراء في منطقة البحر الميت؟

الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة سيكون قريباً وتعديل الدستور وارد

الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة سيكون قريباً وتعديل الدستور وارد