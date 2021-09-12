الكشف عن أبرز ملفات اجتماع اللجنة المركزية برئاسة العالول

رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الاحد، برئاسة نائب رئيس الحركة، محمود العالول.وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، إن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعًا لها مساء اليوم، وستبحث كل القضايا بما فيها قضية الأسرى ليكون هناك استفادة حقيقية من هذه التجربة التي عشناها خلال الأسبوع الماضي.وأضاف صيدم في حديث للاذاعة الرسمية أن سلطات الاحتلال تتجه إلى رد الاعتبار للآلة العسكرية الإسرائيلية لكونها عاشت إهانة غير مسبوقة في حياتها، ولجأت إلى محاولة تفكيك المجتمع الفلسطيني من خلال ادّعاء بأن هناك من خان الأمانة وساهم في تسليم أسرى جلبوع الذين انتزعوا حريتهم، بهدف تعزيز الهجوم الداخلي وتفكيك النسيج المجتمعي.وأكد على ضرورة انتباه الكل الفلسطيني، موضحًا أن قضية الأسرى لفتت الانتباه لها بشكل غير مسبوق، وهي إحدى المرات النادرة التي يحظى فيها هذا الملف باهتمام محلي وعالمي.وأشار إلى أنه من المهم إعادة فتح هذا الملف بكامل تفاصيله وليس فقط على شكل هبات، داعيًا إلى البدء بحملة منتظمة لكون أن الشعب الفلسطيني يعيش رهينة ومخطوف من قبل هذا الاحتلال.كما نبه إلى أن المطلوب تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة جهود الوحدة الوطنية.