مُقدمة على نقابة العاملين.. محكمة العدل العليا ترد دعوى بلدية البيرة "شكلاً"





وطالبت نقابة العاملين بعد رد الدعوى المجلس البلدي الى الحوار الهادف إلى انصاف العاملين وتحقيق مطالبهم العادلة.





ودعت النقابة العاملين في فرق الطوارئ إلى الاستمرار في عملهم للحفاظ على نظافة المدينة وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.



وأكد عثمان غوانمة رئيس النقابة، أن النقابة ستستمر في إجراءاتها التصعيدية في حال تعنت المجلس البلدي وذلك لتحقيق مطالب العاملين ولضمان حياة كريمة لهم .





رام الله - دنيا الوطنردت محكمة العدل العليا صباح اليوم الدعوى المقدمة من مجلس بلدية البيرة "شكلاً" على نقابة العاملين ليستمر إضراب العاملين في البلدية لليوم الرابع على التوالي.