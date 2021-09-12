شؤون فلسطينية

إجراء عملية قسطرة للأسير أحمد أبو جابر في مستشفى سوروكا

إجراء عملية قسطرة للأسير أحمد أبو جابر في مستشفى سوروكا
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، بأن الأسير أحمد أبو جابر(61) من  بلدة كفر قاسم، داخل أراضي عام 1948، يقبع حاليا في مستشفى "سوروكا"، حيث خضع أمس الى إجراء عملية قسطرة نتيجة تعرضه الى نكسة صحية.

يذكر أن الأسير أبو جابر اعتقلته الاحتلال الإسرائيلي عام 1986 والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو من الأسرى القدامى . علما بأنه متزوج وله من الأبناء ثلاثة.

وحملت هيئة الأسرى حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو جابر،  وطالبت كافة المؤسسات الدولية بالوقوف بجانب الأسرى، وخاصة المرضى منهم حتى انتزاع حريتهم.

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