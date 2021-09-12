شاهد: إعصار يضرب الصين ويتسبب بإجلاء ألاف الأشخاص





ضرب إعصار (تشانتو)، اليوم الأحد، الساحل الشرقي لمدينة تايوان الصينية متجهاً إلى شنغهاي مصحوباً بأمطار غزيرة.وحذرت الحكومة الصينية من الإعصار لشنغهاي مع احتمالية هطول أمطار غزيرة.وعلقت تيوان رحلات الطيران وخدمة القطارات، مع اقتراب العاصفة، فيما أفادت وكالة الأنباء المركزية بإجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي.وفي منتصف نهار اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي كان مركز (تشانتو) على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان مع رياح بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وهبات رياح تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة، وفقا لمكتب الأرصاد المركزي.وقال المكتب: "إن ما يصل إلى 13 سنتيمترا من الأمطار سقطت الأحد في بعض المناطق متوقعا هطول الأمطار بمنسوب يصل إلى 2- سنتيمترا".ومن المتوقع أن يتجه (شانتو) شمالا ويغمر شنغهاي بالأمطار قبل أن يتجه شرقا نحو كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مطار نينغبو جنوبي شنغهاي ألغى 41 رحلة جوية.