ما السر وراء ظهور المياه الحمراء في منطقة البحر الميت؟

رام الله - دنيا الوطنذكر أحمد الملاعبة أستاذ البيئة والجيولوجيا في الجامعة الهاشمية، أن سبب تحول مياه إحدى برك منطقة البحر الميت للون الأحمر هو طحالب (دوناليلا سالينا)، التي تنشط مع ارتفاع درجة حرارة المياه والملوحة وتفرز مادة وردية تسبب تلون المياه.وقال الملاعبة في بوست نشره على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن هذا النوع من الطحالب يحتوي على الزيوت والدهون، وبا كاروتين، والبروتين، والبوليسكاريد، إضافة إلى المعادن العالية مثل Ca ،P، Zn".ولفت الملاعبة إلى أن طحالب (دوناليلا سالينا) لها قيمة اقتصادية فريدة في الغذاء والدواء والصحة وتربية الأحياء المائية، وقد حققت هذه الطحالب إنتاجا صناعيا في بلدان مثل أستراليا والولايات المتحدة وإسرائيل.وفيما ذكر الملاعبة أن هذا النوع من الطحالب يوجد بأكثر من مكان في العالم، ومن الأمثلة عليها بحيرة (ريمبا) المصبوغة باللون الوردي الفريد، والتي تبعد (35) كم شمال عاصمة السنغال، الملقبة ب (بينك ليك).