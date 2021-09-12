ضعف ضحايا الحرب في العراق.. وفيات (كورونا) في إيران تتجاوز 113 ألف حالة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد ضحايا فيروس (كورونا) في إيران فاق 113 ألف، مع إرتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 5 ملايين.وتحدثت جهات صحية مثل مؤسسة النظام الطبي الإيراني، عن أن عدد ضحايا (كوفيد-19) أعلى بأربعة أضعاف من الإحصائيات الرسمية المعلن عنها من قبل الحكومة الإيرانية، وفق (سكاي نيوز).وبحسب المراقبين أن عدد ضحايا وباء (كورونا) المستجد، المسبب لوباء (كوفيد-19)، طيلة أكثر من عام ونصف يقارب نحو نصف مليون ضحية، وهو ضعف عدد ضحايا الحرب (الإيرانية – العراقية) على مدى 8 سنوات، بحسب مسؤولي الصحة الإيرانيين.وأعلن بهرام عين اللهي وزير الصحة الإيراني، مقارنًا حصيلة قتلى الحرب (الإيرانية – العراقية) من الإيرانيين بضحايا فيروس (كورونا)، موضحاً بإن قرابة 240 ألف شخص قتلوا خلال حرب الثماني سنوات، من 1980 ولغاية 1988، إلا أن 113 ألف إيراني راحوا ضحية الفيروس في مدة 18 شهرا فقط، منذ انتشار الفيروس في البلاد بداية العام 2020، ما يعني أن وفيات كورونا أكثر من الوفيات جراء تلك الحرب بحسب الوزير الإيراني.ويبلغ معدل الوفيات اليومي حاليا جراء الاصابة (بكوفيد-19)، بحسب وزير الصحة الإيراني 600 حالة وفاة، وهو رقم كبير يؤشر لعمق المأساة.الجدير ذكره، أن إيران تعد من بين أكثر دول المنطقة والعالم تضررا من فيروس (كورونا)، حيث يفوق عدد الإصابات الكلي بالفيروس 5 ملايين إصابة، ويقارب عدد الوفيات 115 ألف ضحية.