شؤون فلسطينية

11 حالة وفاة و745 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

11 حالة وفاة و745 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 11 حالة وفاة و745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2523 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 145931 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 19502 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 125209 حالة. 

وبينت أن إجمالي الوفيات  1220 حالة وفاة،  فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 385 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 248 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 349523 شخصا. 

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