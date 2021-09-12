شؤون فلسطينية

عزة: ضبط مخزن وقود مخالفاً يحتوي مواد خطرة

عزة: ضبط مخزن وقود مخالفاً يحتوي مواد خطرة
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت "اللجنة الحكومية المشتركة للأمن والسلامة"، السبت، مخزناً للوقود يعود لشركة تجارية شمال شرق محافظة غزة، يحتوي على مواد كيميائية سائلة وخطرة، تم إنشاؤه بدون موافقة الجهات الرسمية المختصة.

وأفاد المقدم محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني أن اللجنة المشتركة المكونة من الإدارة العامة للبترول، ومباحث التموين بالشرطة، والدفاع المدني، ضبطت مخزناً لتخزين الوقود والمازوت والمواد الكيمائية السائلة، وهي مواد خطرة تشكل خطراً على السكان، تم إنشاؤه بدون موافقة من الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح المغير، في تصريح صحفي، أن المخزن يحتوي على أربعة صهاريج للسولار تتسع لـ 25 ألف لتر، وصهريجين بسعة 20 ألف لتر، وصهريج بسعة 30 ألف لتر، مخزنة تحت الأرض باستثناء صهريج واحد فوق الأرض.

وأضاف أن المخزن احتوى أيضاً على 200 برميل للزيوت يتسع البرميل الواحد لـ 200 لتر، بالإضافة إلى ماكنتي تعبئة وقود، ونحو 80 ألف لتر من المازوت، وكميات من الزيوت المعدنية الخاصة بالسيارات.

ولفت المقدم المغير إلى أن "الخزانات المضبوطة تم تصميمها من قبل إحدى الشركات، التي رُصد لها تجاوز سابق في صيانة صهاريج غاز بأحد المستودعات صُممت بشكل مخالف للمعايير المقرة من قبل الجهات الحكومية.

بدورها، عملت الإدارة العامة للبترول على أخذ عينات من السولار المضبوط لفحصه والتأكد من عدم خلطه بمواد أخرى، كما تم تحريز كميات السولار الموجودة في المخازن لحين ظهور نتائج عينات الفحص.

وأكد المغير أنه تم إغلاق المكان كإجراء احترازي، وتحرير محاضر الضبط اللازمة لإحالة ملف صاحب المخزن وشركة تصنيع الصهاريج للنيابة العامة، لمخالفتهما التعليمات الصادرة عن لجنة ترخيص المنشآت والحرف الخطرة.

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