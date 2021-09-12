شاهد: مظاهرات في فرنسا احتجاجاً على فرض الحكومة إجراءات جديدة



وشارك في المظاهرات عاملون في القطاع الصحي رافضون للتدبير الصحي الذي يفرض عليهم تلقي التطعيم كشرط لمزاولة المهنة، والذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، وفق (فرانس 24).



ووفق إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية فإن عدد المتظاهرين الذين حضروا 121 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 19 ألفا في العاصمة، فيما كان عددهم في الأسبوع الماضي 165 ألف متظاهر، و140 ألفا السبت الماضي.



وأصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية (50) شخصاً من 21 تموز/يوليو، وتم توسيع نطاق هذا التدبير إلى المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ، والحانات والمراكز التجارية الكبرى، وفرضت التصاريح الصحية على 1.8 مليون موظف يتعامل مع العامة.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات تظهر اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، في مختلف أرجاء فرنسا.































رام الله - دنيا الوطنشهدت مدن فرنسية مظاهرات رافضة لإلزامية إظهار التصاريح الصحية لفيروس (كورونا) في الأماكن العامة للأسبوع التاسع عشر على التوالي، بحضور ما لا يقل عن 120 ألف شخص.