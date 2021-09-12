ببرقية لجبهة النضال.. الحركة التقدمية الكويتية تؤكد أن القضية الفلسطينية مبدئية

رام الله - دنيا الوطنأكدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية" أن القضية الفلسطينية قضية مبدئية بالنسبة لنا، لن ينكف اهتمامنا بها ولن ينضب دفاعنا عنها حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".وجاء ذلك خلال برقية أرسلتها اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أشادت من خلالها بعمق العلاقات واستمرار التعاون وتبادل الخبرات ، قائلة "استلمنا بكل تقدير واعتزاز تهنئتكم بمناسبة انعقاد مؤتمرنا الثاني ونجاح أعماله، ونعرب عن كامل شكرنا و امتناننا على مشاعركم الرفاقية الغامرة والنبيلة".كما اثنت على الدور النضالي والطليعي الذي تلعبه جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الساحتين النضالية والسياسية في فلسطين العزيزة.وتابعت نتطلع في الحركة التقدمية الكويتية إلى تعزيز روح التعاون والتضامن الأممي بين حزبينا الشقيقين، وعلى تقوية الروابط الحزبية بيننا في المستقبل القريب.