الصين تكشف بؤرة جديدة لعدوى فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أنه تم تسجيل ست حالات إصابة بـ(كوفيد_19) في مقاطعة (فوجيان) الصينية، كما تم اكتشاف 18 شخصا يحملون الفيروس بدون أعراض.وأشارت الوكالة، أنه تم اكتشاف بؤرة تفشي المرض الجديدة، في قضاء (سينيو) قرب مدينة (بوتيان)، وفق (روسيا اليوم).ووفقاً للتقييمات الأولية، تنتشر بين المصابين سلالة (دلتا) شديدة العدوى، كما أن بعد اكتشاف الحالة الأولى، أخذت السلطات 81938 عينة من السكان المحليين.وبحسب التقديرات، وصل عدد المصابين بفيروس (كورونا) حول العالم، إلى 224 مليون شخص، فيما وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة في قائمة عدد المصابين، تليها الهند ومن ثم البرازيل.