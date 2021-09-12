نقابة المحامين تعلق العمل في كافة محاكم الضفة الغربية تضامنًا مع الأسرى





قررت نقابة المحامين، مساء أمس السبت، تعليق العمل اليوم الأحد، في كافة محاكم الوطن النظامية والعسكرية والشرعية، وذلك تضامنًا مع قضية الأسرى.ودعت النقابة في بيانٍ لها، كافة المحامين بالانخراط والالتزام بكافة الفعاليات المعلن عنها من القوى الوطنية.وقالت النقابة في بيانها، "لقد سطر أسرى جلبوع أروع الملاحم في تحدي المحتل وقضبانه وقيوده وتمكنوا من كسرها ومرغوا انف المحتل بالتراب بجبروتهم وصبرهم وحنكتهم وشاءت الاقدار ان يعودوا الى اقبية الشهداء الاحياء التي مهما طال مكوثهم فيها فانها زائلة بارادتهم الصلبة وايمانهم بحريتهم وحرية فلسطين منالبحر الى النهر".وبينت النقابة، أنه ومنذ تأسيسها وضعت نصب عينها قضية الاسرى من اهم اولوياتها وبذلت ولا تزال قصارى جهودها في الدفاع عن حرية الاسرى وفضح ممارسات المحتل القمعية بحقهم ولم تأل جهدا في مخاطبة كافة المؤسسات الحقوقية في العالم لفضح ممارسات الاحتلال القمعية بحقها.