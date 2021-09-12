الرئيس التونسي: تشكيل الحكومة سيكون قريباً وتعديل الدستور وارد

وتابع "الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته".



وفي وقت سابق، دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في البلاد.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريح حول مستقبل الوضع السياسي في البلاد: " إن تشكيل الحكومة سيكون قريباً، والدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي"، مشيراً إلى إمكانية تعديل دستور 2014.وأضاف سعيد أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سيتم في أقرب وقت، دون تحديد موعد، وأنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه، منوهاً في الوقت ذاته إلى إمكانية إدخال تعديلات على دستور البلاد، وفق (سكاي نيوز).وتطرق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلاً: "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص"، معتبراً إلى أن الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور.