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كندا: إيقاف متظاهر بعد رشقه رئيس الوزراء بالحجارة

كندا: إيقاف متظاهر بعد رشقه رئيس الوزراء بالحجارة
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الشرطة الكندية تهمة (الاعتداء المسلح) لمتظاهر رشق جاستن ترودو رئيس الوزراء بالحجارة خلال فعاليات حملته الانتخابية في أونتاريو.

وأوضحت شرطة المنطقة في بيان لها أن المتهم سيحاكم في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، وفق (روسيا اليوم).

أدان ترودوالمتظاهرين الذين لا يتوانون حتى عن مهاجمة الأطباء والممرضين، فيما أجمع المرشحون لهذه الانتخابات على إدانة الاعتداء على ترودو.

ويستعد الكنديون للمشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 20 أيلول/ سبتمبر.

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