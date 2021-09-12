كندا: إيقاف متظاهر بعد رشقه رئيس الوزراء بالحجارة

رام الله - دنيا الوطنوجهت الشرطة الكندية تهمة (الاعتداء المسلح) لمتظاهر رشق جاستن ترودو رئيس الوزراء بالحجارة خلال فعاليات حملته الانتخابية في أونتاريو.وأوضحت شرطة المنطقة في بيان لها أن المتهم سيحاكم في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، وفق (روسيا اليوم).أدان ترودوالمتظاهرين الذين لا يتوانون حتى عن مهاجمة الأطباء والممرضين، فيما أجمع المرشحون لهذه الانتخابات على إدانة الاعتداء على ترودو.ويستعد الكنديون للمشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 20 أيلول/ سبتمبر.