شؤون فلسطينية

حماس: المقاومة ستبقى تُدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال

حماس: المقاومة ستبقى تُدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الأحد، أن المقاومة الفلسطينية ستبقى تدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فوزي برهوم خلال تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" إن: "التصعيد الإسرائيلي على غزة شكل من أشكال العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني، ومحاولة لتصدير أزماته الداخلية باتجاه مزيد من القصف والاستيطان والتهويد، وخاصة بعد هزيمته المدوية في معركة سيف القدس وانهيار منظومته الأمنية في نفق الحرية".

وأشار إلى أن "هذا العدوان لن يفلح في كسر إرادة شعبنا المتمترس على أرضه، والمنتفض في كل المدن والبلدات الفلسطينية، والمشتبك مع العدو في معركة الحرية، رغم كل الظروف والتعقيدات الأمنية والحياتية، ما شكّل صدمة قوية للاحتلال الإسرائيلي وقيادته".

وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية ستبقى تدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي لن ينجح في كسر إرادة المقاومة، أو تغيير أي معادلات وقواعد اشتباك فرضتها المقاومة بالقوة في الرد على جرائم الاحتلال".

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