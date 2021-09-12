ما هي المدة التي قضاها الأسرى الستة في حفر نفق جلبوع؟

رام الله - دنيا الوطنلا زالت مصلحة السجون الإسرائيلية تتخبط في التعرف على المدة التي قضاها الأسرى الستة في حفر النفق في سجن جلبوع، والذي تمكنوا من خلاله الهرب يوم 6 أيلول/ سبتمبر الحالي.وأفادت القناة 12، بأن التحقيقات لدى مصلحة السجون والشاباك تشير إلى أن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع لم يتلقوا مساعدة، والنفق استمر حفره أكثر من 6 أشهر.وتمكن ستة من الأسرى الفلسطينيين من الهرب من سجن جلبوع المحصن، من خلال نفق حفروه أسفل أرضية السجن، والأسرى هم، زكريا الزبيدي، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، ومحمد العارضة، وأيهم كمامجي، ومناضل نفيعات، واستطاعت سلطات الاحتلال اعادة اعتقال أربعة أسرى فيما لا زال إثنين أحرار، وهما أيهم كمامجي ومناضل نفيعات.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي البحث عن الأسيرين كمامجي ونفيعات.