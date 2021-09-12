الهيئة القيادية لأسرى حماس تنذر بخطوات تصعيدية في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأنذرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي بخطوات تصعيدية تسبق ما وصفته المشروع الاستراتيجي الكبير، للضغط على الاحتلال لكشف مصير أسرى قسم 3 في سجن جلبوع الذين نقلوا لسجن شطة وانقطعت أخبارهم.وكان الأسرى أعلنوا في وقت سابق عن مشروع استراتيجي لمواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الظالمة بحقهم والتي تستهدفهم في كافة النواحي والأصعدة.وسبق أن اتخذت الهيئة التنظيمية لأسرى حماس قرارا واضحا وقاطعا وتتشاور مع باقي التنظيمات حول الخطوة الإستراتيجية المرتقبة لمواجهة هجمة الاحتلال.وأكد مكتب إعلام الأسرى أن إقدام إدارة السجون على حل تنظيم الجهاد الإسلامي في السجون وتوزيع الأسرى خطير جدًا.ولفت إعلام الأسرى إلى أن الاحتلال يحاول رد الاعتبار لكبريائه الذي مزقه الأسرى بعزيمتهم وإصرارهم على الحرية من خلال معاقبة الاسرى.ودعا أطياف الشعب الفلسطيني كافة لدعم ومناصرة أبنائهم الأسرى أمام ما يتعرضون له من هجمة شرسة وممنهجة.