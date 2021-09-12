عاجل

  • الهيئة القيادية لأسرى حماس تنذر بخطوات تصعيدية في سجون الاحتلال

شؤون فلسطينية

الهيئة القيادية لأسرى حماس تنذر بخطوات تصعيدية في سجون الاحتلال

الهيئة القيادية لأسرى حماس تنذر بخطوات تصعيدية في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أنذرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي بخطوات تصعيدية تسبق ما وصفته المشروع الاستراتيجي الكبير، للضغط على الاحتلال لكشف مصير أسرى قسم 3 في سجن جلبوع الذين نقلوا لسجن شطة وانقطعت أخبارهم.

وكان الأسرى أعلنوا في وقت سابق  عن مشروع استراتيجي لمواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الظالمة بحقهم والتي تستهدفهم في كافة النواحي والأصعدة.

وسبق أن اتخذت الهيئة التنظيمية لأسرى حماس قرارا واضحا وقاطعا وتتشاور مع باقي التنظيمات حول الخطوة الإستراتيجية المرتقبة لمواجهة هجمة الاحتلال.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن إقدام إدارة السجون على حل تنظيم الجهاد الإسلامي في السجون وتوزيع الأسرى خطير جدًا.

ولفت إعلام الأسرى إلى أن الاحتلال يحاول رد الاعتبار لكبريائه الذي مزقه الأسرى بعزيمتهم وإصرارهم على الحرية من خلال معاقبة الاسرى.

ودعا أطياف الشعب الفلسطيني كافة لدعم ومناصرة أبنائهم الأسرى أمام ما يتعرضون له من هجمة شرسة وممنهجة.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

&#34;ارتفاع سعر الدجاج&#34;.. طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

"ارتفاع سعر الدجاج".. طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

قطاع غزة: أربع إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

إعلام إسرائيلي: الأسرى الأربعة انقطع الاتصال ببعضهم بعد انفصالهم

إعلام إسرائيلي: الأسرى الأربعة انقطع الاتصال ببعضهم بعد انفصالهم

سلطات الاحتلال تواصل البحث عن الأسيريْن كممجي وانفيعات

سلطات الاحتلال تواصل البحث عن الأسيريْن كممجي وانفيعات

طالع: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الأحد

أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

فيديو: حادث مروري مروع بشارع صلاح الدين شرق مدينة غزة

فيديو: حادث مروري مروع بشارع صلاح الدين شرق مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34;: لن نترك أسرانا وحدهم في مواجهة فاشية الاحتلال

"النضال الشعبي": لن نترك أسرانا وحدهم في مواجهة فاشية الاحتلال

فتح: شعبنا الفلسطيني في الداخل محل فخر واعتزاز

فتح: شعبنا الفلسطيني في الداخل محل فخر واعتزاز

شاهد: الأسرى المعاد اعتقالهم داخل المحكمة في الناصرة وسط إجراءات مشددة

شاهد: الأسرى المعاد اعتقالهم داخل المحكمة في الناصرة وسط إجراءات مشددة

قناة إسرائيلية: الجيش يستعد لاحتمال اندلاع جولة قتال لعدة أيام بالجنوب

قناة إسرائيلية: الجيش يستعد لاحتمال اندلاع جولة قتال لعدة أيام بالجنوب

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

فيديو.. لحظة وصول الأسرى الأربعة لمحكمة الناصرة وسط استقبال حافل وهتافات مؤيدة

فيديو.. لحظة وصول الأسرى الأربعة لمحكمة الناصرة وسط استقبال حافل وهتافات مؤيدة

فيديو: لحظة إطلاق الصاروخ من غزة نحو بلدة &#34;سديروت&#34;

فيديو: لحظة إطلاق الصاروخ من غزة نحو بلدة "سديروت"

شاهد: فلسطينيون من أراضي 48 يهاجمون مراسل قناة إسرائيلية بالناصرة

شاهد: فلسطينيون من أراضي 48 يهاجمون مراسل قناة إسرائيلية بالناصرة

منوعات

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

عربي

شاهد: مياه حمراء اللون مجهولة المصدر تظهر ببركة محاذية لمياه البحر الميت

شاهد: مياه حمراء اللون مجهولة المصدر تظهر ببركة محاذية لمياه البحر الميت

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي