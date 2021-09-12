قطاع غزة: أربع إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأحد، إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت "المرور" عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير، نتج عنهم أربع إصابات ما بين الطفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن