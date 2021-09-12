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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تواصل البحث عن الأسيريْن كممجي وانفيعات

سلطات الاحتلال تواصل البحث عن الأسيريْن كممجي وانفيعات
سلطات الاحتلال تواصل البحث عن الأسيرين كممجي وانفيعات
رام الله - دنيا الوطن
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، البحث عن الأسيرين اللذين هربا من سجن (جلبوع)، ولم يتم القبض عليهما.

والأسيران هما، أيهم كممجي، ومناضل انفيعات.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه يُعتقد بأن أحد الأسيرين لا يزال في إسرائيل، بينما تمكن الثاني من الانتقال إلى الأراضي الفلسطينية، وربما جنين، وفق زعمها.

ومددت محكمة إسرائيلية، مساء أمس السبت، اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة المعاد اعتقالهم حتى 19 من الشهر الجاري.

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، ، أفادت بأن محكمة الاحتلال اتهمت الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية "إرهابية".

ووصل الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم عقب هروبهم من سجن (جلبوع)، إلى محكمة الناصرة.

وكان بانتظار الأسرى الأربعة شبان فلسطينيون، حيث نظموا وقفة، وسط هتافات مؤيدة لهم، ومن الهتافات خلال استقبال الأسرى، "من القدس لطبريا علم عليكم زكريا".

وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب فجر الاثنين الماضي، من سجن (جلبوع) قرب بيسان، من خلال نفق أسفل مرحاض زنزانتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية للاحتلال القبض على أربعة أسرى، منذ مساء أمس الجمعة، وهم محمود ومحمد عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي.

وما زالت سلطات الاحتلال تحقق في بعض المواضيع المتعلقة بعملية الهروب، ومنها هل تلقى الفارون المساعدة من خارج السجن.

ويرجح المحققون ان يكون الستة قد تصرفوا  بعد خروجهم من السجن بشكل عشوائي دون التخطيط المسبق او تلقي المساعدة من اشخاص اخرين.

وتقول (مكان): "يبدو أنهم خططوا أولاً الوصول إلى جنين، إلا أن تعزيز الأمن في هذه المنطقة حملهم على تغيير الخطة والانفصال عن بعضهم البعض".

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