أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة





يوم الأربعاء، يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-17 29-20 29-20 بيت لحم 26-17 29-20 29-20 رام الله والبيرة 25-16 28-19 28-19 طولكرم 29-18 31-21 31-21 نابلس 27-18 30-21 30-21 قلقيلية 29-18 31-21 31-21 جنين 29-20 32-23 32-23 سلفيت 26-17 29-20 29-20 طوباس 30-21 33-24 33-24 روابي 27-18 30-21 30-21 الخليل 25-16 28-19 28-19 غزه 28-19 30-22 30-22 أريحا 36-24 38-27 38-27 خانيونس 28-19 30-22 30-22 الأغوار الشمالية 34-22 36-25 36-25 رفح 29-18 31-21 31-21





يوم الثلاثاء، يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.