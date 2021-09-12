فيديو: طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة









رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عدة مواقع تابعة للمقاومة وأراضٍ زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.وأغارت طائرات الاحتلال، على موقع يتبع للمقاومة في مخيم المغازي وسط القطاع، بستة صواريخ على الأقل، كما قصفت موقع عين جالوت التابع للمقاومة غربي محافظة خانيونس.وأطلقت الطائرات المروحية، عدداً من الصواريخ، تجاه موقع البحرية التابع للمقاومة غربي محافظة رفح، فيما قصفت الطائرات الحربية مزرعة للدواجن، قرب مطار ياسر عرفات المدمر شرق مدينة رفح.وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق النار من مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال، في شمال وجنوب القطاع.من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن طائرات حربية وأخرى عمودية مقاتلة، هاجمت أهدافاً لحركة حماس في قطاع غزة، تتضمن مجمعاً عسكرياً لإنتاج الصواريخ، ومنشأة تدريب.وزعم البيان، أن الهجمات جاءت رداً على إطلاق صواريخ من القطاع، مؤكداً أن "الجيش الإسرائيلي لن وضعا تعمل فيه المنظمات الإرهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، بحسب نص البيان.