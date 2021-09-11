"النضال الشعبي": لن نترك أسرانا وحدهم في مواجهة فاشية الاحتلال



وأضاف بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي باتجاه أسرانا الأبطال الأسير زكريا الزبيدى، ورفاقه محمود ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجى، ومناضل نفيعات، الذين حرروا أنفسهم من أعتى قلاع الأسر متسلحين بإرادة الفلسطيني عاشق الحرية من خلال تحطيمهم أسطورة المنظومة الأمنية لسجون الاحتلال بشق نفق الحرية.



وأضاف الزق بأن معركتنا مع هذا الاحتلال الغاشم متواصلة منذ أكثر من قرن من الزمن لينهب خيرات الشعوب ويدعى كذبا بأن فلسطين أرض بدون شعب.



وأضاف الزق أن قضية الأسرى هي جامعة لنا توحدنا مهما كانت ألواننا الحزبية والسياسية لا نختلف مطلقا حول ضرورة الفعل الشعبي المساند لهم في كافة المحطات النضالية الوطنية للحركة الأسيرة في الوقوف معهم في نضالاتهم ضد فاشية أدارة السجون أو ضرورة دعم وأسناد عائلاتهم بتوفير الحياة الكريمة لهم وهذا واجب لكل القوى الوطنية والمؤسسات التي تتابع أمور الأسرى داخل السجون.



وشدد الزق على ضرورة دوام هذه الروح الوحدوية في التعامل مع أسرانا الأبطال فأننا نصرخ وبصوت مرتفع بأن الهدية الأعظم التي يمكن نقدمها لفرسان الوطن أسرانا الأبطال هي أنهاء هذا الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الوطنية حتى نخوض نضال فاعل ومؤثر ضد الاحتلال لنيل حرية شعبنا بتحقيق أهدافة بالدولة والحرية والعودة.



جاء ذلك في كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بحضور جهاد أحمد عضو اللجنة المركزية وناهض شبات ممثل الجبهة في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، وعضو دائرة الأعلام المركزي، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والتي نظمتها مفوضية الشهداء والجرحى والأسرى لحركة فتح وفى وقفة العز والأسناد لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلى.