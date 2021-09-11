"النضال الشعبي" تنعى الكاتب والسينمائي نصري حجاج



وقالت الجبهة تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة أحد أبرز أعمدة الفكر والثقافة الفلسطينية صاحب الإبداع والفكري والأدبي الذي رسخ من خلالها الهوية الوطنية ووثقها لتصل العالم أجمع.



وتابعت: أن الراحل التحق بصفوف الثورة الفلسطينية وعمل ضمن كوادر دائرة الثقافة والاعلام بمنظمة التحرير في تونس.

رام الله - دنيا الوطننعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إلى الشعب الفلسطيني وكافة مثقفيه في جميع أماكن تواجده الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج الذي وافته المنية، فجر اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاما، وتقدمت من أسرته وذويه بأحر التعازي والمواساة القلبية.