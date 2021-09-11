فتح: شعبنا الفلسطيني في الداخل محل فخر واعتزاز

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة فتح عن فخرها واعتزازها وتقديرها العالي بأبناء الشعب الفلسطيني في أراضي عام 48، مشيرة إلى أن المحاولات الإسرائيلية لدق أسافين اللؤم بين أبناء شعبنا، "لن تجد لها طريقا في فكرنا وروايتنا".وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي: إن الشعب الفلسطيني موحد تماما خلف قضية أسراه البواسل كما القدس والوطن، وأن محاولات توزيع الإشاعات والأكاذيب حول اعتقال أسرانا الأبطال الذين انتزعوا حريتهم لأيام رغم أنف السجان الإسرائيلي، لن تنال من معنوياتنا وعزيمتنا، أو تجعلنا نلتفت لهذه الخزعبلات.