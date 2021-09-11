شاهد: الأسير قادري داخل المحكمة في الناصرة وسط إجراءات حراسة مشددة

وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن محكمة الاحتلال اتهمت الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية "إرهابية".





ووصل الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم عقب هروبهم من سجن (جلبوع)، إلى محكمة الناصرة.





وكان بانتظار الأسرى الأربعة شبان فلسطينيون، حيث نظموا وقفة، وسط هتافات مؤيدة لهم، ومن الهتافات خلال استقبال الأسرى، "من القدس لطبريا علم عليكم زكريا".





وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب فجر الاثنين الماضي، من سجن (جلبوع) قرب بيسان، من خلال نفق أسفل مرحاض زنزانتهم.





وألقت الأجهزة الأمنية للاحتلال القبض على أربعة أسرى، منذ مساء أمس الجمعة، وهم محمود ومحمد عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي.





وتواصل سلطات الاحتلال البحث عن الأسيرين الآخرين.











