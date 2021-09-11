قناة إسرائيلية: الجيش يستعد لاحتمال اندلاع جولة قتال لعدة أيام بالجنوب

أفاد صحفي إسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال، تستعد لاحتمال اندلاع جولة قتال لعدة أيام في الجنوب، على خلفية قضية هروب الأسرى من سجن جلبوع.

وأضاف: "لذا فإنهم في القيادة الجنوبية يستعدون لاحتمال اندلاع جولة قتال لعدة أيام في الجنوب"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي ستجرى الدراسة في الجنوب كالمعتاد، وتحت إجراءات أمنية إضافية، كما سيتم إجراء تقييم آخر للوضع الليلة".

وأضاف: "لذا فإنهم في القيادة الجنوبية يستعدون لاحتمال اندلاع جولة قتال لعدة أيام في الجنوب"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي ستجرى الدراسة في الجنوب كالمعتاد، وتحت إجراءات أمنية إضافية، كما سيتم إجراء تقييم آخر للوضع الليلة".

وقال نير دفوري، من(القناة 12)، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، الذي زار مساء اليوم غرفة القيادة المشتركة التي تتابع جهود مطاردة الأسرى، قال إن قضية هروب الأسرى قد يمتد تأثيرها إلى جبهات أخرى.

ودوت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، صفارات الإنذار في مناطق "غلاف غزة"، وتحديداً في "سديروت".





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، تم تحديد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، وقد تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية".





وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت مساء اليوم السبت، بإن هناك حالة من التأهب القصوى لدى القيادة الجنوبية، وذلك لمواجهة سيناريوهات التوتر والمواجهات عند الجدار العازل، وأعمال عنف جماعي وإطلاق البالونات الحارقة.





يأتي ذلك بعد إطلاق صاروخ من القطاع، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ردت عليه طائرات الاحتلال بقصف مناطق متفرقة من القطاع.





وأضافت القناة، بأن القيادة الوسطى، تستعد لمواجهات عنيفة ومحاولة تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش أثناء مطاردة الأسيرين اللذين لم يتم القبض عليهما، بعد هروبهما من سجن (جلبوع) فجر الاثنين الماضي.





وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب فجر الاثنين الماضي، من سجن (جلبوع) قرب بيسان، من خلال نفق أسفل مرحاض زنزانتهم.



