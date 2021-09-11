شؤون فلسطينية

الشبيبة الفتحاوية في جنين توجه رسالة للناطق باسم كتائب القسام

الشبيبة الفتحاوية في جنين توجه رسالة للناطق باسم كتائب القسام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة الشبيبة الفتحاوية، الإطار الطلابي والنقابي لحركة (فتح)، في مدينة جنين، مساء السبت، إلى إضراب شامل يوم غد الأحد، تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت حركة الشبيبة، في بيان صحفي: "لقد تابعنا خطاب الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الأخير ونشهد الله أننا نتوسم الخير بمقاومتنا الباسلة أينما وجدت".

وتابعت:"أننا نبرق من محافظة جنين القسام ومخيمها الصامد أسمى آيات الاعتزاز و الفخر بأهلنا في غزة الحبيبة ونؤكد على التفافنا مرة أخرى حول البندقية الصادقة، والنهج المقاوم، ونشهد الله أن الوحدة الوطنية خيارنا الأوحد في مواجهة العدو".

وطالبت حركة الشبيبة الفتحاوية، في بيانها، بتكثيف كل أشكال المقاومة والتصدي بالتظاهر والمواجهة على نقاط التماس مع الاحتلال.

وختمت بالقول: "إننا في شبيبة فتح في جنين نجدد العهد والقسم لشعبنا بأن نكون رأس الحربة في مواجهة هذا الاحتلال وأعوانه وبكم وبدعمكم يا جماهير شعبنا الأبي، يا من سطرتم اروع آيات الصبر و التصدي في الأيام الماضية ولا زلتم متسلحين بالوحدة و الإرادة الصلبة".

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